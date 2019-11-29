РИАМО - 29 ноя. Власти Москвы планируют возвести до 2023 года 18 мостов, сейчас часть из них находится на стадии проектирования, а некоторые объекты уже достраивают, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Город постоянно развивается, растут протяженность дорог и количество транспорта, а значит, необходимо строить новые и реконструировать уже существующие мосты. <…> Всего до 2023 года в Москве планируется построить 18 мостов», - говорится в сообщении.

В частности, на завершающей стадии строительства находятся три моста. Например, один шестиполосный мост через Кожуховский затон Москвы-реки, который свяжет районы Нагатинский Затон, Южнопортовый и Печатники. Кроме этого, мост позволит с комфортом добираться до парка развлечений «Остров мечты».

Еще два небольших моста строят в Раменках через реку Сетунь, их возводят в рамках строительства первого участка южного дублера Кутузовского проспекта — от Аминьевского шоссе до Минской улицы.

Кроме этого, девять мостовых сооружений находятся на стадии проектирования. В частности, в рамках проекта реконструкции (но уже Волоколамского шоссе) построят мост через Сходню в районе Покровское-Стрешнево. Здесь будет по четыре полосы движения в каждом направлении, а длина конструкции составит около 250 метров.

Также в столице построят самый длинный мост, который пройдет через Москву-реку, его протяженность составит 1111 метров. В каждом направлении запроектировано по три полосы движения. Благодаря мосту появятся новые связи между районами Печатники, Марьино и Москворечье-Сабурово.

Еще одно мостовое сооружение запроектировано в Нагатинском Затоне через старое русло Москвы-реки. Протяженность конструкции составит 580 метров, в каждом направлении будет по две полосы движения.

Благодаря новым мостам городские территории будут лучше связаны, а перепробег транспорта значительно снизится.