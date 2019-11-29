РИАМО (КОРОЛЕВ) – 29 ноя. В детской хоровой школе «Подлипки» подмосковного Королева идет монтаж духового органа, приобретенного в рамках нацпроекта «Культура», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В 2017-2018 годах впервые за 90 лет существования здания школы в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» в нем был проведен капитальный ремонт, также провели техническое переоснащение учреждения. Теперь в школе концертный зал с восстановленной исторической лепниной, комфортными учебными помещениями и даже буфетом с разнообразным горячим питанием и специальным детским меню.

«В 2019 году хоровой школе «Подлипки» было выделено 16,9 миллиона рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов. На эти средства были закуплены новые пианино, интерактивное оборудование, дополнительное оборудование для концертного зала и учебных классов, а также концертный духовой клавишный орган. И это будет пятый орган в Подмосковье. Торжественная инаугурация нового духового органа состоится 30 ноября», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Орган обладает двумя мануалами по 58 клавиш, педальной клавиатурой из 30 клавиш, 16-футовым регистром в педалях, 11 звучащими регистрами с механической регистровой трактурой. Включение всех регистров будет осуществляться ручными рукоятками, расположенными рядом с мануалами.

Инструмент оснащен скамьей для органиста с регулируемой высотой, встроенным освещением для пюпитра и педальной клавиатуры. Инструмент имеет высоту 390 сантиметров, ширину – 395 сантиметров и глубину – 380 сантиметров. Общая стоимость органа составила 6,6 миллиона рублей.

В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2019 году министерством культуры Московской области ведется работа по оснащению 14 детских школ искусств и двух колледжей музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Для этого предусмотрено 124,9 миллиона рублей из федерального, областного и бюджетов муниципальных образований Московской области. До конца 2019 года все музыкальные инструменты и оборудование будут поставлены в школы искусств и колледжи.

В рамках регионального проекта «Культурная среда», государственной программы «Образование Подмосковье» в 2019 году предусмотрено приобретение музыкальных инструментов для оснащения 25 образовательных учреждений сферы на общую сумму 341,2 миллиона рублей.