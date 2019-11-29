РИАМО - 29 ноя. Финалистами открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора в столице стали компании из Японии, США, России и Нидерландов, победителя определят 20 декабря, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

В состав жюри конкурса вошли представители ОАО «РЖД» совместно с АО «ДОМ.РФ», члены правительства Москвы, иностранные эксперты в области архитектуры, градостроительства и транспорта.

«Проведение международных конкурсов, особенно открытых становится постоянной практикой в Москве. Все финалисты – сильные зарубежные и российские команды, с огромным опытом и свежими идеями. Победитель будет определен совсем скоро – 20 декабря, но уже сейчас понятно, что город получит объект, который станет его украшением и войдет в список лучших в Москве», - сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Финалистами конкурса были выбраны всемирно известные российские и международные компании и консорциумы: Skidmore, Owings and Merril (США), Nikken Sekkei (Япония), KCAP (Нидерланды), SVESMI (Нидерланды/Россия), UNK Project (Россия), RUGBC (Россия), MLA+ (Нидерланды), АМ Сергей Кисилев и партнеры (Россия).