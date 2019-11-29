РИАМО - 29 ноя. Строительство нового здания студенческого общежития университета «Дубна» планируют завершить в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Объект включен в госпрограмму Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и определено финансирование.

«В настоящее время ведется проработка территории под размещение объекта. Проектирование начинаем в 2020 году. Строительство начнется в конце следующего года», – уточнил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Сегодня в общежитиях университета проживают более 1,4 тысячи студентов и аспирантов. Старые корпуса давно не справляются с потоком учащихся.

Плановый ввод нового здания в эксплуатацию – сентябрь 2022 года.