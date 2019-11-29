РИАМО - 29 ноя. В доме правительства Московской области обсудили в режиме видеоконференции расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) к закупкам крупнейших заказчиков субъектов России, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«В ходе совещания рассмотрен проект плана мероприятий по увеличению объема закупок у СМСП, мероприятия по его исполнению и алгоритм по участию в закупках крупнейших заказчиков», - говорится в сообщении.

Совместное совещание прошло в режиме видеоконференции с АО «Корпорация «МСП» при участии представителей комитета по конкурентной политике Московской области и министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Этот проект подготовили в рамках реализации паспорта национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В ходе мероприятия участники рассмотрели методы по расширению доступа СМСП к закупкам крупнейших заказчиков.

Московская область активно взаимодействует с АО «Корпорация «МСП» не только в части увеличения объема закупок у СМСП, но и в части увеличения количества заказчиков, которые обязаны осуществлять закупки у СМСП.

Участники совещания получили не только ответы на интересующие вопросы, но и уточнения по реализации плана мероприятий в рамках своего субъекта Российской Федерации.