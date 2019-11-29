В Московском регионе 21 ноября запустили первые линии Московских центральных диаметров (МЦД), которые соединили областные города друг с другом через столицу с возможностью бесплатной пересадки на метро и МЦК. Теперь подмосковные пассажиры, которые имеют льготы на проезд, могут воспользоваться своим правом и на новом виде транспорта. Для этого им придется перекодировать свою социальную карту. Как это сделать и кто имеет право ездить бесплатно по МЦД, смотрите в инфографике РИАМО.

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