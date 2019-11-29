РИАМО - 29 ноя. Первые три резидента ОЭЗ «Кашира» планируют начать строительство в 2020 году, всего они создадут около 1 тысячи рабочих мест, сообщил в пятницу заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

В пятницу в ходе рабочего визита губернатора Московской области Андрея Воробьева в подмосковную Каширу прошло совещание с потенциальными инвесторами особой экономичной зоны «Кашира».

«Была заявлена пятая очередь тепличного комплекса («Агрокультура Групп» - ред.), это 6 миллиардов инвестиций. Заявлена компания («Аква Групп» - ред.) по производству лосося и пресноводной форели. Более двух миллиардов инвестиций. Мы ожидаем, что с августа, сентября компания выйдет на стройку. Третья компания в заявке - компания по производству панелей современного малоэтажного домостроения («АРХИ ТЕ КТО/Префабрика АГ» - ред.), немецкая технология. Август-сентябрь - плановый срок выхода на площадку», - сказал Хромов.

Он добавил, что эти три резидента в плане дадут более тысячи рабочих мест. Ожидается, что эти рабочие места появятся уже через пару лет.

Хромов отметил, что также ведутся переговоры с шестью потенциальными резидентами с общим объемом инвестиций около 15 миллиардов рублей. При этом всего на площадке могут разместиться десятки компаний.

«Здесь 465 гектаров. В настоящий момент первичная инфраструктура более чем на 1,5 миллиарда рублей уже создана управляющей компанией. Остальная часть будет завершаться под потребности заходящих резидентов, это еще около 1,5 миллиардов рублей. <...> Инфраструктура имеет существенную избыточность и позволяет развивать поставку газа, электричества. Есть план благоустройства территории», - уточнил Хромов.

При этом ОЭЗ предлагает особые преференции по налогам на прибыль, на имущество, не платится ввозной НДС на оборудование.