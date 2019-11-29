РИАМО - 29 ноя. Любой желающий может направить заявку на участие в открытом международном конкурсе городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем – 2020», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Конкурс направлен на улучшение городской среды. Проекты участников должны будут отвечать не только экологической, но и социальной тематике.

«Начался прием заявок на участие в открытом международном конкурсе городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем – 2020». Ознакомиться с условиями и прислать свой проект на рассмотрение могут ландшафтные дизайнеры со всего мира до 15 января следующего года», – говорится в сообщении.

В следующем году конкурс будет проводиться в пяти номинациях: «Большой выставочный сад» (200–300 квадратных метров), «Средний выставочный сад» (100–200 квадратных метров), «Малый выставочный сад (50–100 квадратных метров), «Ландшафтный проект для социальных территорий» (от 70 квадратных метров) и «Студенческий конкурс проектов» (50–70 квадратных метров).

Сады расцветут на улицах и площадях в июне и будут радовать жителей и гостей столицы до конца октября.