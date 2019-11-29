РИАМО – 29 ноя. Роскомнадзор сформировал тестовую версию списка СМИ и других источников в Сети, распространяющих фейковые новости, сообщается на сайте ведомства.

В список вошли отдельные блоги, группы в соцсетях и мессенджерах, в том числе созданные СМИ, а также YouTube-каналы.

«В перечень включаются информационные источники, два или более раз упомянутые в требованиях Генеральной прокуратуры РФ, направленных в Роскомнадзор с целью исполнения положений статьи 15.3 ФЗ №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (в части, касающейся распространения недостоверной общественно значимой информации)», – говорится в сообщении.

В перечень надзорного ведомства на данный момент входят 27 ресурсов, среди которых Telegram-каналы Mash, MDK, Лентач, а также сообщества «ВКонтакте» РБК и Газета.ru.

Данный реестр будет обновляться на еженедельной основе.