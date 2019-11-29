РИАМО - 29 ноя. Из-за сообщения о минировании из здания Мосгорсуда эвакуировали сотрудников и посетителей, также сообщения о минировании поступили в отношении Басманного, Пресненского и других судов, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Мосгорсуда.

«В связи с поступившим сообщением на электронную почту суда о минировании здания Московского городского суда осуществлена эвакуация сотрудников и посетителей во всех зданиях Московского городского суда. Проводятся необходимые меры по проверке сообщения», - сказал собеседник агентства.

Также сообщения поступили на электронную почту Басманного, Пресненского, Замоскворецкого, Чертановского судов. Аналогично проверяются сообщения, проводятся эвакуации.

Пресненский суд уже возобновил работу.

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