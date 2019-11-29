РИАМО - 29 ноя. В 2019 году провели благоустройство в шести военных городках Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«В этому году мы благоустроили шесть военных городков, во всех работы уже завершены. <…> Благоустройство военных городков влияет на качество жизни всех местных жителей без исключения», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Так, в городском поселении Калининец Наро-Фоминского округа обустроили пешеходную зону, восстановили газоны, установили детскую площадку, стол для настольной игры в теннис малые архитектурные формы и остановку общественного транспорта. Кроме того, проведено комплексное озеленение, появилось новое уличное освещение.

Также благоустройство в Наро-Фоминском округе коснулось территории улицы Шибанкова и Пешехонова вблизи Храма Новомученников и исповедников Церкви Русской. Здесь создали дорожно-тропиночную сеть, обустроили большую детскую площадку и подъездную парковку для прихожан Церкви.

В микрорайоне Чкаловский Щелкова также обустроили пешеходные дорожки, велодорожки, установили лавочки, урны, современные уличное освещение и систему видеонаблюдения, высадили деревья и кустарники.

Микрорайон Ногинск-5 городского округа Электросталь также благоустроили. Здесь в порядок привели территорию автобусной остановки, установили остановочный павильон, устроили плиточные тротуары. Благоустроена и территория возле часовни Архангела Михаила — проведено мощение, размещены парковые скамейки. Кроме того, обустроена аллея возле ДК «Всеволодово», где появились также парковочные места.

Благоустройство также затронуло микрорайон Софрино-1 Пушкинского округа и территорию поселка Химик в Можайском городском округе.