РИАМО - 29 ноя. Сотрудники Росздравнадзора проведут проверку в одной из аптек на северо-западе столицы, где без рецепта продавали лекарственные препараты наркозависимым, говорится в сообщении пресс-службы территориального отдела Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Препараты хранились в тайнике, оборудованном внутри письменного стола. Также были обнаружены контрафактные лекарства. По итогам выезда препараты изъяты из оборота – арестованы до решения суда.

«В ближайшее время территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области будет проведена проверка аптечного пункта на предмет наличия грубых нарушений лицензионных требований и реализации контрафактных лекарственных средств», – говорится в сообщении.