РИАМО - 29 ноя. Более 40 рентген-аппаратов, флюорографов, маммографов, аппаратов компьютерной томографии купили для медицинских организаций Московской области за последние два месяца, на эти цели было выделено около 600 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Деньги были направлены в рамках национального проекта «Здравоохранение», а также губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья».

«Качественная и своевременная диагностика заболеваний, особенно онкологических и сердечно-сосудистых, невозможна без современного, высокоточного оборудования. Только за последние несколько месяцев новое тяжелое оборудование мы поставили в 32 больницы и поликлиники Подмосковья», – сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

По ее словам, в рамках подготовки в учреждениях провели капитальный ремонт необходимых помещений. Также сейчас ведется наладка медтехники, после чего планируется ее ввод в эксплуатацию.

В медицинские организации Подмосковья за этот год поступят 146 рентген-аппаратов, флюорографов, КТ и маммографов, а также МРТ и ангиографы. Для работы на новой медтехнике работники больниц и поликлиник проходят соответствующее обучение.