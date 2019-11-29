РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, подозреваемого в кража личных вещей из ячейки шкафа на КПП завода, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 29-летней местной жительницы о том, что неизвестный похитил личные вещи заявительницы из ячейки шкафа на контрольно-пропускном пункте завода на улице Железнодорожная. Общая сумма ущерба составила 32 тысячи рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен 43-летний местный житель, работающий сантехником на том же заводе, что и пострадавшая. В отношении подозреваемого следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - сообщается на сайте.

Подозреваемый подписал обязательство о явке, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.