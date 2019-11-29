РИАМО - 29 ноя. В Северном и Восточном административных округах Москвы могут появиться два новых снегосплавных пункта, один из которых планируется построить в 1-м Магистральном переулке, а второй на улице Энтузиастов, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Оба снегосплавных пункта будут применять технологию утилизации снежной массы с использованием тепла сточных вод.

«Строительство снегосплавных пунктов на московских коллекторах ведется с 2002 года. Это единственный проект подобного рода в стране. Раньше снег с городской территории, в том числе с проезжей части, сбрасывался в Москву-реку и Яузу», - сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он добавил, что снег в виде талой воды будет поступать со снегосплавных пунктов на городские канализационные очистные сооружения, которые в круглосуточном режиме эффективно очищают его от загрязняющих веществ, в том числе от нефтепродуктов. Это позволяет предотвратить экологический ущерб от загрязненного снега в городские водоемы.

Главной особенностью работы снегосплавных пунктов, построенных на московских коллекторах, является полная очистка воды, образующейся в процессе таяния снега под воздействием тепла сточных вод. Их температура даже зимой составляет больше плюс 12 градусов. Специальные сепараторы-дробилки, установленные в приемных бункерах, позволяют не только измельчать снежную массу, но и отсеивать крупный мусор.

«Снегосплавные пункты в Москве размещают таким образом, чтобы мощности равномерно распределялись по территории города. До сих пор в Северном и Восточном административных округах подобных объектов не было» - отметил Кузнецов.

При подборе площадок для размещения двух новых снегосплавных пунктов учитывалась наполняемость канализационных коллекторов в ночное время суток, а также их удаленность от жилых районов, ведь ориентировочная санитарно-защитная зона таких объектов составляет 100 метров. Из всех 40 предложенных площадок этим требованиям отвечали только две.

«Строительство двух новых снегосплавных пунктов, которое может начаться уже в следующем году, позволит сократить количество загрязняющих веществ в снежной массе, которые вместе с талыми водами попадают в водоемы, - уточнила директор ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» Дина Саттарова.