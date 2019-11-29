РИАМО - 29 ноя. В Москве завершили работы по строительству Северо-Западной хорды (СЗХ), которая является новой скоростной магистралью общей протяженность почти 90 километров, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Северо-Западная хорда связала четыре округа столицы: Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный. Трасса проходит от Дмитровского до Скол­ковского шоссе и далее до Мичуринского проспекта. Общая протяженность дорог СЗХ, включая съезды и искусственные сооружения, составляет 83 километра.

«Строительство хорды позволило снизить транспортную нагрузку на ряд центральных улиц, ТТК, МКАД и прилегающие участки вылетных магистралей. <…> В настоящее время работы по строительству СЗХ завершены», – говорится в сообщении.

Трасса соединяет крупные городские магистра­ли: Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленин­градское и Дмитровское шоссе. В районе Дмитровского шоссе организован съезд с Северо-Западной на Северо-Восточную хорду с движением в сторону аэропорта Шереметьево либо в сторону Ярославского шоссе.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому балочному мосту через шлюз №9 канала имени Москвы. Это последнее крупное инженерное сооружение на данной трассе.