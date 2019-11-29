РИАМО - 29 ноя. На соискание 10 премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации» по итогам заявочной кампании отобрали 231 команду ИТ-разработчиков, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В Москве с 29 ноября до 2 декабря пройдет 50-часовой хакатон, по итогам которого 10 команд-победителей получат премию - 1 миллион рублей.

«Потребность в качественных ИТ-продуктах постоянно возрастает. Мы хотим вовлечь в создание комфортной среды для жителей Москвы как можно больше высококлассных специалистов из сферы ИТ. <…> Мы очень ждем свежих и ярких решений, ясных умов и нестандартного подхода к постановке задач», - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он добавил, что в городе насчитывается около 600 тысяч ИТ-специалистов, умения и навыки которых можно направить на разработку новых цифровых сервисов для повышения качества жизни и эффективности функционирования экономики столицы.

Представители органов исполнительной власти города и ведущих российских компаний будут оценивать конкурсантов по уровню предложенных проектов, их оригинальности и перспективам, возможностям внедрения, эффективности и масштабируемости.

На участив хакатоне поступило 315 заявок из 33 российских и зарубежных городов. Наибольший интерес вызвала разработка решений в сфере искусственного интеллекта и умного города.

Для подготовки к конкурсу на соискание премий «Лидеры цифровой трансформации» создана программа Urban.Tech Moscow. Ее мероприятия подразумевают создание проектных кросс-функциональных команд и генерацию идей для разработки новых цифровых сервисов и продуктов для разных отраслей.