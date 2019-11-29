РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 ноя. В Подольске прошел концерт – мастер-класс ансамбля баянистов «Русский тембр», в котором приняли участие представители ветеранских организаций из Чехова, Серпухова, Луховиц, Ленинского округа, сообщается на сайте администрации округа.

В концертном зале администрации Подольска 28 ноября в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» прошел концерт – мастер-класс ансамбля баянистов «Русский тембр», которым руководит заслуженный артист России Вячеслав Кузьминский. Программа, представленная артистами, называлась «Осенний сон». Вместе с ансамблем выступила солистка Московской областной филармонии Юлия Журавлева.

«В зрительном зале присутствовали не только подольчане, но и гости из соседних подмосковных городов – представители ветеранских организаций Чехова, Серпухова, Луховиц, Ленинского округа. Подобные мероприятия филармония организует уже не в первый раз. В течение всего концерта артисты исполняли музыкальные произведения и сопровождали их пояснениями и рассказами о композиторах, музыке, манере исполнения и отвечали на вопросы зрителей. Такой формат позволяет зрителям лучше понять то, что звучит со сцены», – говорится в сообщении.

Ансамбль баянистов «Русский тембр» играет не на простых баянах, а на уникальных. Кузьминский начал мастер-класс как раз с рассказа о том, как были созданы инструменты.

«Наши баяны сконструированы в 50-х годах прошлого века. Их автор – подмосковный мастер Николай Косоруков, который сделал их на Очаковской музыкальной фабрике. Это единственный в своем роде комплект таких необычных инструментов, сочетающих по звучанию смесь баяна и органа, и каждый из них имеет свой тембр, повторяющий какой-то оркестровый духовой инструмент. Такого многообразия звучаний баянов мастер смог добиться, встроив в каждый систему небольших труб, как в настоящем органе. Трубы спрятаны в кожухе, закрывающем меха инструмента», – сказал Кузьминский.

Такие концерты проводят, чтобы показать людям, вышедшим на пенсию, как может украсить жизнь музыкальное искусство. Географию поездок определяют вместе со специалистами комитетов и управлений по культуре местных администраций.