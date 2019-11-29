РИАМО (КОРОЛЕВ) – 29 ноя. Житель городского округа Щелково погиб в ДТП на территории Королева, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

ДТП произошло днем 27 ноября в микрорайоне Первомайский, на улице Мира, в районе дома №29.

«Водитель, житель Щелкова, наехал на препятствие, в результате чего погиб до приезда медиков. В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сказал Адамов.

По его словам в аварии дорожный фактор отсутствует.