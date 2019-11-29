РИАМО - 29 ноя. Движение транспорта открылось по новому балочному мосту через шлюз № 9 канала имени Москвы, этот мост стал первым подобным сооружением в России с пролетом более 200 метров без дополнительных поддерживающих конструкций, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Сооружение балочного моста было частью проекта строительства участка Северо-Западной хорды от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе. Мост длиной 1,4 километра с шестью полосами движения в обоих направлениях открыли на год раньше контрактного срока.

«Сегодня мы завершили строительство последнего крупного инженерного сооружения на этой трассе. Новый балочный мост через канал имени Москвы заменит старый Карамышевский мост и сделает движение по СЗХ более предсказуемым и комфортным. Строительство нового моста было сложной задачей, можно сказать уникальной, так как велось в тяжелых условиях на территории действующего шлюза, практически без остановки судоходства», – сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что этот мост стал первым подобным сооружением в России с пролетом более 200 метров без дополнительных поддерживающих конструкций. С его открытием устранено последнее «узкое горлышко» на Северо-Западной хорде и обеспечено комфортное движение транспорта без светофоров.

Прилегающие к мосту участки улиц Нижние Мневники, Народного Ополчения и Карамышевской набережной благоустроили.

Старый шлюзовой Карамышевский мост сохранят и будут использовать для местных поездок с выездом на Карамышевскую набережную и Звенигородское шоссе. Также по нему можно будет выехать на СЗХ.