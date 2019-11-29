РИАМО - 29 ноя. Новыми станциями Волоколамская и Пенягино МЦД-2 Курско-Рижский воспользовались более 77 тысяч человек со дня их открытия, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Совокупный пассажиропоток новых станций МЦД-2 со дня открытия составил более 77 тысяч человек. Станция Волоколамская была открыта 23 ноября, ее пассажирами стали уже более 55,9 тысячи человек, а станция Пенягино была открыта 24 ноября, ей воспользовались более 21,4 тысячи человек», - говорится в сообщении.

Пассажиропоток станции Волоколамская возможно увеличится, так как с нее можно пересесть на метро «Волоколамская» Арбатско-Покровской линии. Расстояние между станциями можно преодолеть за две минуты.

После открытия МЦД у жителей района Павшинская пойма в Московской области появилась станция наземного метро в пешей доступности – Пенягино. Планируется, что ей будут пользоваться 4 тысячи пассажиров в сутки, а к 2023 году – более 5 тысяч. Ожидается, что пассажиропоток станции Волоколамская МЦД-2 к 2020 году составит 13 тысяч пассажиров в сутки.

Напомни, что проезд на МЦД до 8 декабря включительно будет бесплатным. Пассажиру нужно будет заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки. Для пассажиров дальних зон Курского, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений проезд также бесплатный в границах Московской области, за исключением экспрессных маршрутов, в которых работает контроль.

Турникеты там отключены. Это необходимо для дополнительного тестирования билетной системы АО «ЦППК». По остальным направлениям Московской железной дороги никаких изменений нет.

Также АО «Центральная ППК» совместно с ОАО «РЖД» провели работы по дополнительному повышению провозной способности и удлинению составов. С 25 ноября на полигоне МЦД-2 все поезда ходят только в 10 и 11-вагонном исполнении.

Таким образом, в часы пик количество пассажирских мест увеличилось на 30% – с 489 тысяч до 635 тысяч. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, с 9 декабря 2019 года и на МЦД-1 количество вагонов во всех поездах «Иволга» будет увеличено с семи до 11. Благодаря этому количество пассажирских мест в часы пик вырастет до 615 тысяч. Движение по маршрутам удлиненных поездов началось с 29 ноября.

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