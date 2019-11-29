РИАМО (МЫТИЩИ) – 29 ноя. С 5 по 8 декабря на базе спорткомплекса «Строитель» в Мытищах пройдет Московский студенческий фестиваль боевых искусств в рамках II Всероссийских студенческих игр боевых искусств, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ожидается, что участниками мероприятия станут свыше 500 человек. В программу финального события включены поединки по айкидо, всестилевому каратэ, кикбоксингу, самбо и тайскому боксу.

«II Всероссийские студенческие игры боевых искусств прошли во многих городах, в числе которых Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Сыктывкар, Белгород, Новочеркасск и Благовещенск. В этом свете вызывает особую гордость, что почетную миссию принять финальные соревнования, за право принять участие в которых сражались 2 тысячи спортсменов из более чем 200 учебных заведений всей страны, доверили Московской области», – сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он отметил, что Подмосковье обладает всей необходимой инфраструктурой, чтобы провести соревнования подобного уровня и масштаба и разместить свыше 500 бойцов, которые будут принимать участие в Московском студенческом фестивале боевых искусств.

Единоборства – один из самых популярных и любимых видов спорта у жителей региона, поэтому нет сомнений в том, что данные соревнования соберут также и большое количество зрителей.