РИАМО – 29 ноя. В Госдуме заявили, что идея продления до полуночи продажи российского вина противоречит государственной политике в этой сфере, передает ТАСС.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила увеличить время продажи российского вина до полуночи, чтобы поддержать отечественных производителей. Зампредседатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн сообщил, что этот процесс будет сложно регулировать и он будет направлен «лишь на увеличение прибыли торговых сетей».

«Это предложение выглядит достаточно странно и идет вразрез с общей государственной политикой в этой сфере», – сказал Хинштейн.

Он подчеркнул, что сегодня депутаты, напротив, принимают меры по ужесточению продажи алкоголя.

«Очень сложно будет администрировать процесс торговли, если отечественное вино можно будет продавать, а импортное – нет. Поскольку это контролируется системой ЕГАИС, формально это контролировать государству будет очень сложно», – пояснил депутат.

Сейчас в России разрешено продавать алкоголь с 8 утра и до 11 часов вечера. При этом регионы сами могут ужесточать время продажи спиртного.