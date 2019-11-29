РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 29 ноя. Реконструкцию 12 монументов Великой Отечественной войны в Домодедове запланировали на весну 2020 года, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«29 монументов запланировано отремонтировать в городском округе Домодедово. Из них уже 16 приведены в порядок, 12 в работе. Установлена дополнительная мемориальная плита с фамилиями погибших в годы Великой Отечественной войны у Обелиска на улице Советская, дом №10», – говорится в сообщении.

Облагораживание оставшихся памятников запланировано на март-апрель 2020 года.

На данный момент завершен ремонт памятников в городе Домодедово на улице Текстильщиков, в микрорайоне Белые Столбы на улице Авенариуса, в микрорайоне Барыбино на улице Садовая, в селах Ям, Кишкино, Введенское, Лобаново (небо Москвы), Лямцино, Добрыниха, деревнях Заболотье, Ловцово, Шахово, Угрюмово, Привалово, Буняково, Степыгино.

Продолжается реконструкция монументов в селах Домодедово, Вельяминово, Колычево, деревнях Поздново, Красное, Битягово, Новлянское, Сокольниково, поселках Заря Подмосковья и Константиново, а также в микрорайонах Востряково на улице Донбасская и Белые Столбы на улице Кирова.