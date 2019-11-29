РИАМО - 29 ноя. Работы по благоустройству продолжат в подмосковной Кашире в ближайшие два года, город сделают красивым, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В 2019 году Кашира победила во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, на благоустройство были выделено более 50 миллионов рублей. В городе благоустраивают Советскую улицу с прилегающими к ней территориями, уточнил представитель пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Реализуется большая программа по благоустройству Каширы. Мы продолжим благоустройство - в 2020, в 2021 годах. Будем делать город красивым», - сказал Воробьев.

Как отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, перед властями стоит задача - вернуть городу исторические пространства, сделать городскую среду функциональной и современной. В частности, планируется создать зоны для пешеходов и велосипедистов, парковки. Также в планах устранение хаотичных парковок и нестационарной торговли.

«У нас большой проект по воссозданию исторической части города в 2021-2022 году. Там находится Никитский монастырь. Проект очень интересный», - добавил Хайкин.