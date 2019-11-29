РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 ноя. Поздравления и подарки вручили семи жителям микрорайона Климовск подмосковного Подольска, отметившим свои 80- и 85-летние юбилеи, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мероприятие прошло в рамках реализации губернаторской программы «Активное долголетие».

«Заслуженных климовчан, которые отметили 80- и 85-летие, чествовали в Климовском историко-краеведческом музее 28 ноября. Поздравления и подарки от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Подольск Николая Пестова в этот день принимали Любовь Гурьева, Валентина Волохова, Людмила Осиповская, Клавдия Гришенкова, Валентина Ильина, Серафима Колесникова, Валентина Ларшина», – говорится в сообщении.

Именинников поздравили начальник отдела развития соцкоммуникаций администрации Подольска Августа Евстигнеева, начальник Климовского управления социальной защиты населения Ольга Кузнецова, заместитель начальника теруправления в микрорайоне Климовск Роман Ермаков и директор Климовского историко-краеведческого музея Галина Шилова.

Кузнецова напомнила, что прием заявлений на участие в программе «Активное долголетие» для жителей микрорайона Климовск осуществляется в Климовском управлении соцзащиты населения по адресу: улица Ленина, дом №27, кабинет №102. Телефон: 8(496)762-06-03.