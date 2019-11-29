РИАМО - 29 ноя. Водителям Московской области рекомендовали отказаться от поездок на большие расстояния из-за гололеда и обязательно подготовить машину к непогоде, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Внимание автомобилистам – на дорогах Подмосковья возможна гололедица! С 13:00 29 ноября по 18:00 30 ноября в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. <…> Минтранс Московской области рекомендует водителям подготовить транспортные средства к температурному режиму, отказаться от поездок на личном транспорте на длительные расстояния», - говорится в сообщении.

При управлении машиной водителям посоветовали быть предельно внимательными и аккуратными, соблюдать ограничения скорости на дорогах и дистанцию, избегать обгонов и перестроений.

Пешеходам рекомендовали быть осторожными: переходить дорогу только по пешеходным переходам, в темное время носить светоотражатели.

В предстоящие выходные прогнозируется снижение температурного режима от минус 1 до минус 10 градусов днем и ночью. В некоторых городских округах региона ожидается выпадение осадков, что может привести к образованию наледи.

Ранее дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы из‑за снега и гололедицы. Подготовлено около 350 единиц техники, все комбинированные машины загружены пескосоляной смесью.

Также на подмосковных дорогах осуществляется контроль состояния с учетом погодных условий, мониторинг дорожной обстановки и ведется оперативное взаимодействие с экстренными службами.