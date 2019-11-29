РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 ноя. Двоих мужчин госпитализировали в больницу подмосковных Люберец после дорожно-транспортного происшествия на Комсомольском проспекте, сообщил «РИАМО в Люберцах» заведующий Северной подстанцией СМП горокруга Люберцы Алексей Сульдин.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 ноября на Комсомольском проспекте Люберец около дома 16/2.
«Двое мужчин пострадали в аварии, они госпитализированы во 2-ю Люберецкую областную больницу», - сказал Сульдин.
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