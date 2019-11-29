РИАМО - 29 ноя. Полицейские в городском округе Кашира изъяли из незаконного оборота почти 300 граммов наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

У 25-летнего гражданина одной из республик Средней Азии обнаружили пакет, в котором находилось 143 свертка с веществом белого цвета. Молодого человека задержали в авто на 111-м километре автодороги М-4 «Дон».

«Содержимое является наркотическим средством – героином. Общая масса изъятого составила почти 300 граммов», – сообщила начальник пресс-службы областного главка Татьяна Петрова.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело и поместили его под стражу.