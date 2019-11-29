РИАМО - 29 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл после реконструкции стадион МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Николая Елисеева, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Воробьев дал старт товарищескому футбольному матчу между командами Химок и Каширы. Он также пообщался с юными спортсменами и участниками программы «Активное долголетие».

«Ребята регулярно занимаются спортом, но до этого вынуждены были чуть ли не на асфальте играть. Наша задача была привести стадион в порядок, чтобы здесь можно было заниматься круглый год. Здесь легендарная легкоатлетическая школа. У нас получилось. Хочу пожелать ребятам успехов, чтобы самые смелые мечты сбылись, формируйте характер», - сказал Воробьев.

Спортклуб «Кашира» имени Николая Елисеева был введен в эксплуатацию в мае 1966 года и является одним из старейших спортивных учреждений.

«Я хочу сказать от лица молодежи, такие преображения, нет слов. Поле настолько преобразилось. Играю за сборную города. Спасибо Вам (Андрей Юрьевич - ред.), городу, что помогаете нашей команде», - сказал один из спортсменов.

Помимо большого футбольного поля с искусственной травой и беговыми дорожками в спортивном комплексе находятся спортзалы для футбола, волейбола, гандбола, тенниса, легкой атлетики, бокса, тхэквондо и общей физической подготовки; два тренажерных зала для силовой подготовки и восстановительной гимнастики.