РИАМО (КОРОЛЕВ) – 29 ноя. В поликлинике филиала «Костинский» в подмосковном Королеве появился современный малодозовый флюорограф, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.
В поликлинике в настоящий момент проводится ремонт и завозится новое оборудование.
«Цифровая рентгенодиагностическая установка «Гамма» отечественного производства предназначена для проведения массовых профилактических обследований в целях своевременного выявления туберкулеза, онкологических и других заболеваний органов грудной клетки и позволяет проводить исследования легких, грудного отдела позвоночника, ребер», – сказал представитель.
Ранее в этой поликлинике был установлен новый маммограф. Так называемое «тяжелое оборудование» уже смонтировано в специально оборудованных помещениях поликлиники и законсервировано до окончания капитального ремонта здания. Оно будет введено в эксплуатацию после получения всей необходимой документации.
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