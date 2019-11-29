РИАМО (КОРОЛЕВ) – 29 ноя. В поликлинике филиала «Костинский» в подмосковном Королеве появился современный малодозовый флюорограф, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

В поликлинике в настоящий момент проводится ремонт и завозится новое оборудование.

«Цифровая рентгенодиагностическая установка «Гамма» отечественного производства предназначена для проведения массовых профилактических обследований в целях своевременного выявления туберкулеза, онкологических и других заболеваний органов грудной клетки и позволяет проводить исследования легких, грудного отдела позвоночника, ребер», – сказал представитель.

Ранее в этой поликлинике был установлен новый маммограф. Так называемое «тяжелое оборудование» уже смонтировано в специально оборудованных помещениях поликлиники и законсервировано до окончания капитального ремонта здания. Оно будет введено в эксплуатацию после получения всей необходимой документации.