РИАМО - 29 ноя. В столице 30 ноября ожидаются дождь и снег, может выпасть 10 миллиметров осадков, этот день может стать самым ненастным за всю осень, сообщается на сайте «Метеоновости».

Большую часть ноября в Москве температура значительно превышала норму. В основном шел дождь, количество осадков не достигло даже половины месячной нормы.

«Самыми дождливыми остаются сутки 6 и 7 ноября. 6 ноября выпало 7 миллиметров, а 7 ноября чуть больше 6 миллиметров (6,8 миллиметра). Небольшое количество осадков обязано антициклональному характеру погоду. Но уже в последний день месяца месячная копилка осадков существенно пополнится», — говорится в сообщении.

В ночь на 30 ноября начнутся дождь и снег, они продолжатся и днем. Всего может выпасть 10 миллиметров осадков. Ветер усилится до 6-11 метров в секунду. Температура в течение суток составит минус 3 – плюс 2 градуса.

Такой погоды в этом ноябре еще не было, возможно, что этот день станет самым ненастным не только для ноября, но и для всей осени.