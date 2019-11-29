РИАМО - 29 ноя. Девять человек обратились к медикам в Ленинском городском округе, их отпустили домой после оказания медпомощи, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы регионального министерства здравоохранения.
«Девять (пострадавших - ред.) было доставлено в больницу. Всем пострадавшим оказана медпомощь», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящий момент все пострадавшие отпущены домой.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИАМО, что по данному факту организована проверка. Возможно, это было пищевое отравление.
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