РИАМО (КОРОЛЕВ) – 29 ноя. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области и ГУ МЧС России по Подмосковью проверили соблюдение правил пожарной безопасности при строительстве жилого дома на улице Орджоникидзе в Королеве, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Главной задачей таких проверок является напоминание участникам строительства, что на строящемся объекте необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение требований охраны труда и техники безопасности», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

В ходе проверки участникам строительства сделаны замечания по организации строительной площадки: генподрядчиком было нарушено правило складирования стройматериалов. Также было установлено, что отдельные производственные помещения не были оборудованы огнетушителями, доступ к рабочим местам тоже не был обеспечен должным образом. Генподрядчик ООО «Строительная компания «Юг» в ходе проверки приступил к устранению замечаний.

Застройщиком объекта является ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Жилой дом площадью 44,8 тысячи квадратных метров рассчитан на 467 квартир. Завершить все строительно-монтажные работы планируется в 1 квартале 2020 года.