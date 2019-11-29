РИАМО - 29 ноя. Ежегодная открытая конференция Московского областного отделения общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» пройдет в Щелкове 10 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Представители бизнеса, власти, общественных объединений и СМИ соберутся на одной площадке, чтобы обсудить глобальный тренд – цифровизацию бизнеса.

«В прямом диалоге эксперты digital-технологий обсудят ключевые тренды, направления, точки роста и проблемы цифровизации МСП. В рамках конференции предусмотрено пленарное заседание с участием представителей правительства Московской области, профильных министерств и ведомств, а также работа тематических сессий в формате воркшопа», – говорится в сообщении.

Участие в конференции бесплатное. Необходима регистрация по ссылке.

Мероприятие пройдет 10 декабря с 14:00 до 18:00 по адресу: город Щелково, улица Фабричная, дом 1 (здание Щелковского театра).