РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 ноя. Специальными картами для оплаты питания пользуются около 22,5 тысячи школьников Подольска, это более 50% от общего числа школьников округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Пилотный проект «Школьная карта» запустили в марте 2018 года в шести школах Подольска. В настоящее время в проекте участвуют 22513 школьников, что составляет 51,6% от общего числа учеников округа. Проект внедрен в 29 школах, это 54,2% от общего количества», – говорится в сообщении.

На данный момент в проекте участвуют лицеи №№1, 5, 23, 26, гимназия №7, школы №№3, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, школы №№1, 3, 5, 6 в микрорайоне Климовск, Дубровицкая школа, лицей №1 и школа №4 микрорайона Львовский, школа поселка МИС, Сынковская, Толбинская, Федюковская школы.

Именная школьная карта выглядит как банковская карточка, на ней указаны фамилия, имя ученика и идентификационный номер. Родитель пополняет лицевой счет карты через платежный терминал, установленный в учебном заведении. Данные о транзакциях собираются на специальном сайте, через который осуществляется отправка заявок на питание, сбор и обработка разного рода статистики.

Школьная карта удобна для детей, их родителей и учителей. Основные ее преимущества – это возможность не использовать наличные деньги на территории школы, регулировать питание ребенка как в школе, так и дома, оперативно реагировать на поступающую информацию о питании ребенка.

Карта удобна для классных руководителей, так как преподавателям остается только определить количество учеников, собирающихся обедать в школьной столовой, зайти на специальный сайт и на день вперед заказать необходимое количество завтраков и обедов. Утром следующего дня заявку можно отредактировать. Деньги списываются позже со счета каждого пообедавшего школьника.

Родителям «Школьная карта» удобна тем, что оборот средств прозрачен, можно узнать, как ребенок потратил деньги, сколько средств на счету и сколько списано.

По именным картам обеспечиваются питанием и те ученики, которые пользуются льготами: дети из многодетных семей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети, находящиеся под опекой, дети из малообеспеченных семей и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.