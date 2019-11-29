РИАМО - 29 ноя. Новый храм могут построить в поселении Щаповское деревни Шаганино Троицкого административного округа, возвести его хотят на свободном участке площадью 0,19 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

С целесообразностью внесения соответствующих изменений в правила землепользования и застройки уже согласились на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы.

«Суммарная площадь культового сооружения может составить 1140 квадратных метров», - рассказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Москвы вынесут на публичные слушания.