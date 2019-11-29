РИАМО - 29 ноя. Памятные монеты серии «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-194 годов» выпустили в банке России, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Памятные монеты выпущены номиналом 50, 25, 10 и три рубля», – говорится в материале.

Золотые, серебряные и монеты из недрагоценного металла уже вышли в оборот.

Тиражом тысячу штук выпустили монету из золота номиналом 50 рублей, монеты из серебра номиналом три рубля и 25 рублей вышли тиражом 3 тысячи и 1,5 тысячи соответственно.

Монеты номиналом десять рублей из недрагоценного метала вышли в количестве 5 миллионов штук. Любой из выпущенных монет можно будет расплачиваться.