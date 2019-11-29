РИАМО - 29 ноя. Всем муниципальным образованиям Московской области вручили паспорта готовности к отопительному периоду, качество подготовки к отопительному сезону с 2015 года выросло почти в шесть раз, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

Вручение паспортов готовности прошло в доме правительства Московской области под руководством министра энергетики региона Александра Самарина. Паспорта готовности представителям муниципальных образований вручил замруководителя центрального управления Ростехнадзора Александр Учеваткин.

«На территории Московской области 75 городских округов и поселений, которые подлежат обязательной проверке готовности к отопительному периоду со стороны Центрального управления Ростехнадзора. Все эти муниципальные образования на сегодняшний день проверены, 63 из них (84% от общего количества), полностью соответствует требованиям, необходимым для получения паспортов готовности», – говорится в сообщении.

За последние годы качество подготовки муниципальных образований Московской области к отопительному периоду значительно повысилось. Если в 2015 году полную готовность к зиме успешно подтвердили лишь 13,6% муниципалитетов, то в этом году – уже 84%. За четыре года количество муниципальных образований, своевременно и качественно выполняющих требования Ростехнадзора по подготовке к отопительному периоду, выросло в шесть раз.

В ходе мероприятия Самарин отметил, что задача на следующий год – организовать работу так, чтобы 100% муниципальных образований, подлежащих проверке со стороны Ростехнадзора, своевременно и в полном объеме выполнили все мероприятия, необходимые для получения паспорта готовности.