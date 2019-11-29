РИАМО - 29 ноя. В Санкт-Петербурге на конференции «Корпоративные закупки. Практика применения Федерального закона №223» рассказали об успешных практиках Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Мероприятие собрало представителей заказчиков, органов исполнительной власти и общественных организаций. Заместитель председателя комитета Максим Фатин принял участие в пленарном заседании, дискуссиях и сессиях. Обсуждались перспективы развития корпоративных закупок, создание благоприятной конкурентной среды, антимонопольный комплаенс и последствия его использования и другие темы.

«Фатин рассказал коллегам об успешном опыте внедрения антимонопольного комплаенса в Московской области. Он также сообщил, что в регионе разрабатывается проект закона «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства на территории Московской области», – говорится в сообщении.

В рамках международной научно-практической конференции «Комплаенс как система управления рисками: российский и европейский опыт», которая проходила в Московской области 12 ноября, ФАС России подчеркнул важность и актуальность проводимых в Московской области преобразований.