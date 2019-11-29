РИАМО - 29 ноя. В столичном районе Восточное Измайлово на улице 13-ая Парковая, владение 16А завершается монтаж фасадов жилого дома для переселения по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Уже началась черновая отделка помещений. Ввод дома в эксплуатацию планируется в 2020 году», – сообщил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

Жилой дом строится по индивидуальному проекту. Фасады здания облицуют панелями с отделкой пиленым кирпичом, на них установят корзины под кондиционеры. В доме будет 147 квартир: однокомнатных – 34, двухкомнатных – 85, трехкомнатных – 27, четырехкомнатных – одна). Общая жилая площадь составит 8,2 тысячи квадратных метров.

Первый этаж дома будет нежилым – здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. Придомовую территорию благоустроят: во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки, площадки для отдыха взрослых, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

«Всего в районе Восточное Измайлово новые квартиры получат жители 53 сносимых домов, для начала переселения подобраны три стартовые площадки. В стадии строительства в районе находятся два жилых дома», – добавил Бочкарев.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.