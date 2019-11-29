РИАМО - 29 ноя. 245 тысяч жителей Подмосковья установили на свои мобильные устройства приложение «Госуслуги Московской области», активнее всего его используют жители городских округов Балашиха, Подольск и Химки, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

В Московской области больше половины всех обращений за получением государственных и муниципальных услуг приходится на мобильные устройства.

«У пользователей мобильного приложения наиболее популярны сервисы записи в поликлинику и офисы «Мои документы», услуги по получению карты «Стрелка», уточнению статуса поданных заявлений и проверки очереди в дошкольные образовательные учреждения. Наиболее активно приложение используют жители городских округов Балашиха, Подольск и Химки», - говорится в сообщении.

Мобильное приложение постоянно развивается. В следующем году будет переработан интерфейс и реализована удобная система уведомлений, расширится функционал электронной регистратуры — появятся разделы рецептов, записи к специалистам, диспансеризация. Также будет реализован цифровой профиль пользователя.