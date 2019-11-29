РИАМО - 29 ноя. По самому вероятному прогнозу, на Новый год в столице будет небольшой мороз до минус 9 градусов, и пройдет снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

Современная наука позволяет с большой заблаговременностью давать только вероятностный прогноз погоды.

«Статистика почти 140-летних наблюдений за московской погодой указывает, что новогодняя ночь будет с небольшим снегом, не более 1 миллиметра, и температурой воздуха минус 8-13 градусов. И днем 1 января морозец сохранится, минус 3-8 градусов», — говорится в сообщении.

Если учитывать глобальное потепление, то за последние 30 лет средняя суточная температура, по сравнению с нормой, повысилась на 2 градуса: минимальная стала минус 8 градусов, максимальная – минус 4 градуса. Поэтому самый вероятный прогноз на Новый год в Москве такой: небольшой снег, ночью минус 9-7 градусов, днем — минус 5-3 градуса.

Есть также и два самых маловероятных прогноза: облачно, дождь, ночью 0 – плюс 2 градуса, днем — плюс 1-3 градуса – так было 1 января 1995 года. Второй вариант: малооблачная погода без осадков, ночью – минус 33-28 градусов, днем — минус 28-23 градуса – так было в 1979 году.