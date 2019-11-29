РИАМО - 29 ноя. Вся техника готова для уборки путей на Московской железной дороге и Московском центральном кольце в случае снега и ледяного дождя, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы МЖД.

Ледяной дождь и снег ожидаются в столице в пятницу, температура составит около 0 градусов. Из-за этого на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица.

«На Московской железной дороге и МЦК подготовлено 85 единиц специальной железнодорожной техники, оснащенной устройствами для устранения последствий обледенения проводов контактной сети. Также железнодорожники обрабатывают провода контактной сети противообледенительными средствами. В первую очередь это участки с очень плотным и интенсивным потоком поездов – МЦК, МЦД-1 и МЦД-2», - сказал собеседник агентства.

По его словам, увеличено количество бригад железнодорожников для усиленного контроля над объектами инфраструктуры. С локомотивными бригадами проводятся дополнительные инструктажи о ведении поездов в сложных погодных условиях.

«В эти выходные синоптики прогнозируют перепады температуры воздуха от плюсовых значений к минусовым, сопровождающиеся осадками в виде дождя и снега, что, по мнению экспертов, приведет к образованию «ледяного панциря», - заключил представитель пресс-службы.