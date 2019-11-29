РИАМО - 29 ноя. За нарушения в рамках долевого строительства застройщики Подмосковья на этой неделе оштрафованы на 660 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Главгосстройнадзором 26 ноября по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях в части долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Московской области вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 660 тысяч рублей», – отметил начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

За неисполнение предписания об устранении выявленных нарушений вынесено четыре постановления на 460 тысяч рублей. За неисполнение обязанности по размещению информации в ЕИСЖС – четыре постановления на 200 тысяч рублей. Восьми строительным компаниям назначено наказание в виде предупреждения.

В список нарушителей попали застройщики, которые осуществляют строительство жилой недвижимости на территории: Люберец (ООО «Вторая ипотечная компания» и ЗАО «ИСК «АНТ»); Клина (ООО «СМУ-2»; Красногорска – ЗАО «ЛАГУНА-ГРИН»); Мытищ (ООО «ЛИДЕР М»); Подольска (ООО «ДИСКОМ-П»); Орехово-Зуева (ЗАО «ФинТрастОйл»); Ступина (ЗАО «ФинТрастОйл»); Химок (ООО «Инфинити»).