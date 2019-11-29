РИАМО - 29 ноя. Первый межклинический центр спасения конечностей для больных диабетом начал работу на базе профильных отделений больницы имени Иноземцева и больницы №13, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Центр создали по инициативе главного эндокринолога столицы Михаила Анциферова. Ежегодно здесь смогут проходить лечение как минимум 400 пациентов.

«Основной задачей центра является лечение критической ишемии нижних конечностей у больных с синдромом диабетической стопы, с атеросклеротическим поражением артерий нижних конечностей, с гангренами и трофическими язвами нижних конечностей на фоне сосудистых заболеваний», – говорится в сообщении.

Врачи смогут проводить высокоточную диагностику с помощью ультразвуковой допплерографии артерий, ультразвукового ангиосканирования, мультиспиральной компьютерной ангиографии артерий с контрастированием, коронарографии, а также чрескожного измерения напряжения кислорода в тканях.

Несмотря на успехи современной диабетологии, частота поздних осложнений сахарного диабета продолжает оставаться достаточно высокой.

«Согласно базе данных московского сегмента Федерального регистра сахарного диабета, частота синдрома диабетической стопы составляет 2,8% от общего количества пациентов, а у 1,1% была проведена ампутация нижней конечности. При этом, диабетическая нейропатия регистрируется у 42% пациентов», – сказал главный эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов.

Он подчеркнул, что с помощью межклинического центра будут созданы все необходимые условия для тщательного наблюдения и эффективного оказания медицинской помощи пациентам, которые находятся в зоне риска.