РИАМО - 29 ноя. По просьбам жителей на Лухмановской улице в столице обустроили сквер, также был обновлен сквер «Перовская слобода», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Косино-Ухтомском на Лухмановской улице на месте пустыря создали новый, живописный сквер. Для защиты отдыхающих от ветра возвели искусственные холмы. Высадили тысячи кустарников – спирею, калину, жасмин – и свыше сотни деревьев, включая березу, черемуху и клен. Через 5-6 лет эти тонкие веточки превратятся в небольшие рощи», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что в сквере разбили газоны и цветники, установили две детские площадки, проложили дорожки, поставили скамейки, навес, тренажерную площадку и современные качели. Там также появилась небольшая сцена с трибунами.

«Если новый сквер на улице Лухмановской – пример возрождения заброшенной территории, то обновленная «Перовская слобода» – история о том, что всегда можно сделать лучше. Сквер в Перове между 2-й и 3-й Владимирскими улицами был заложен на рубеже 70-80-х годов прошлого века. И в целом выглядел неплохо», — добавил Собянин.

Мэр рассказал, что там сделали более удобные дорожки, установили современное наружное освещение, посадили новые деревья и кустарники, обновили детские и спортивные площадки. Детский городок стилизовали под Московский Кремль.

Собянин уточнил, что работы в скверах провели по программе «Мой район». Такие места для отдыха должны появиться во всех районах столицы.