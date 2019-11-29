РИАМО - 29 ноя. Студия Артемия Лебедева разработала логотип самого высокого здания Европы и символа делового центра «Москва-Сити» – башни «Федерация», говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Башня Федерация».

Лого выполнено в форме буквы «Ф». В обновленном знаке виден как узнаваемый силуэт башен «Федерации», так и заглавная буква ее название. Логотипа выполнен в концепции «вертикальной улицы», что отражает идею «город в городе». Именно она реализована в небоскребе: в одном здании есть все, что нужно для работы и жизни.

«Логотип башни «Федерация» было необходимо привести в соответствие с сегодняшними трендами. Это особенно важно, когда речь идет о проекте, который должен ассоциироваться с технологичностью и инновациями. <…> Поэтому обновление логотипа было заказано студии Артемия Лебедева – признанному российскому эксперту в айдентике», – отметил генеральный директор ЗАО «Башня Федерация» Михаил Смирнов.

Старый логотип существовал 13 лет. Стоимость разработки нового знака топ-менеджер не огласил.

«Башня Федерация» – башня в «Москва-Сити» состоящая из двух разновысотных зданий: 63-этажной башни «Запад» высотой 242,4 метра и 102-этажной башни «Восток» высотой 374 метра. Небоскребы объединены шестиэтажным стилобатом с торговым комплексом.