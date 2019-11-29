РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 ноя. В подмосковном Подольске 3 и 10 декабря пройдут встречи энергетиков с членами садовых некоммерческих товариществ (СНТ) по вопросу передачи электросетей на баланс компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК»), сообщается на сайте администрации горокруга.

Специалисты компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») продолжают прием заявлений от членов СНТ, дачных некоммерческих товариществ (ДНП), коттеджных поселков (КП) о безвозмездной передаче электросетевого имущества под патронаж электросетевой компании. Задать вопросы по этой теме можно на очередной встрече в Подольске.

«Для разъяснения упрощенной процедуры процесса передачи электросетевого имущества руководство Подольского района электрических сетей организует 3 и 10 декабря встречи для представителей СНТ, ДНП и КП. Они пройдут с 13:00 до 16:00 по адресу: Подольск, улица Орджоникидзе, дом №27», – говорится в сообщении.

К настоящему времени 28 садовых товариществ в Подольске положительно решили вопрос о передаче электросетевого хозяйства на баланс компании, из них пять – в течение 2019 года.

Среди основных целей инициации данного процесса со стороны энергетиков – снижение аварийности в распределительной сети за счет проведения плановых, системных ремонтных работ и реконструкции для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей, объединенных в садовые товарищества.

В результате принятия садовых товариществ и коттеджных поселков на баланс электросетевой компании дальнейшее оперативно-технологическое обслуживание энергообъектов берут на себя профессионалы – специалисты компании «Россети Московский регион». Кроме того, после передачи сетей каждый владелец участка в СНТ будет платить только за свое электричество по государственному тарифу, а за электрохозяйство и отключение неплательщиков будут отвечать энергетики.

Среди обязательных условий передачи энергохозяйства на баланс компании «Россети Московский регион» – наличие заявки с приложением типового пакета документов, которую можно подать либо через личный кабинет на сайте, либо в одном из клиентских офисов компании; одобрение передачи сетей в соответствии с законодательством со стороны других членов СНТ и КП; корректно работающий прибор учета любой модификации; технологическое присоединение к ПАО «МОЭСК»; подтвержденное право собственности на участок или дом; реестры фактически запитанных потребителей, отсутствие ограничений по доступу к объектам электросетевого хозяйства.