РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 ноя. На Кузьминской дороге в подмосковных Котельниках установили 15 современных светодиодных фонарей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

28 ноября глава Котельников Андрей Булгаков выехал на территорию, чтобы встретиться с жителями и вместе с ними оценить качество проведенных работ.

«На всем протяжении заасфальтированной дорожки на Кузьминской дороге установлено 15 современных светодиодных фонарей, приведены в порядок кустарники и окрашены стены близлежащего гаражного кооператива», - говорится в сообщении.

Жители поблагодарили главу Котельников за решение вопроса, а также выразили пожелания по дальнейшему улучшению прилегающей территории. В свою очередь, Булгаков на месте дал соответствующие поручения.